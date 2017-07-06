تناول رضيع مصري يبلغ من العمر 11 شهراً أجزاء من ثعبان ميت وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بقيء حاد.

وتلقى مدير أمن قنا بلاغاً بوصول طفل رضيع يدعى (كريم. ع) يبلغ من العمر 11 شهرا مصاباً بقيء حاد إثر تناوله أجزاء من ثعبان ميت.

وفي التفاصيل، تبين أن أسرة الطفل اصطحبته معها إلى الحقل في قريته التابعة لمركز نجع حمادي وتركته داخل خوص بالحقل وانشغلت عنه بأعمال الزراعة، وعندما عاد إليه والده اكتشف إصابته بقيء حاد ووجد أمامه ثعبانا ميتا مقطوع الأجزاء.

وكشفت التحقيقات أن الرضيع أمسك بالثعبان ووضعه في فمه وقرض أجزاء منه ودخل بعضها في جوفه وعلى الفور سارع الوالد بنقله إلى المستشفى في حالة سيئة.

وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة للطفل. وأكد مسؤولو مستشفى نجع حمادي استقرار حالته بعد إزالة أجزاء الثعبان من داخل معدته.