«كل سنة وأنت بخير.. أميركا فأنت من حقق أحلامي كلها»
الممثلة بيلا ثورن (19 سنة) تغرد في حسابها على الإنترنت بمناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الأميركي الذي يصادف الرابع من يوليو.
«كانت معركة حقيقية على ما يبدو»
تعليق للصحافة بعدما تبين ان نجم تلفزيون الواقع وعارض الأزياء جيريمي ماكونيل عانى من كسر في الأنف وكدمات في جفون العينين بالإضافة إلى اهتزاز دماغي إثر مشاجرته قبل أيام قليلة مع صديقته السابقة ستيفي ديفيز، التي لحقت بها هي الأخرى كسور في خمسة أضلاع، مما تعين نقلهما إلى المستشفى.
«أبعدتني عن الشعور بالحزن والتوتر»
لاعب كرة القدم، وكابتن المنتخب الإنجليزي سابقا ريو فيرديناند، يكشف ان محافظته على لياقته البدنية ساعدته في تحمل فقدان زوجته التي توفيت مؤخرا.
«أمضى حتى الآن خمس فترة رئاسته في ملاعب الغولف»
اتهام من الصحافة الأميركية للرئيس دونالد ترامب في نطاق المواجهة القائمة بينهما.
«هذه أول إجازة عائلية معا»
ملاحظة لأصدقاء لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو بعدما بث عبر الإنستغرام أول صورة له ولابنه الصغير وهما يحتضنان توأمه المولود حديثا ماثيو وإيفا.
«أنت الرجل الذي أبحث عنه»
ميتشيل برانش، المغنية الفائزة بجائزة غرامي، وهي تعلن خطبتها لعضو فرقة «بلاك كيز» الموسيقية باتريك كارني.
«يبدو أنني سيئة الحظ مع الرجال»
الممثلة الكوميدية الأميركية ليسلي جونز تكشف انها لم ترتبط أبدا بأي علاقة صداقة مع الرجال على الرغم من اعترافها خلال لقاء تلفزيوني سابق بأنها فعلت ذلك.