قالت شركة الخطوط الجوية القطرية اليوم الخميس، إن بوسع ركابها المسافرين إلى الولايات المتحدة الآن اصطحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة إلى مقصورات الطائرات منهية بذلك حظرا طبقته لمدة ثلاثة أشهر.

وتنضم الخطوط القطرية إلى طيران الإمارات والخطوط الجوية التركية والاتحاد للطيران التي أعلنت هذا الأسبوع رفع الحظر في رحلاتها المتجهة للولايات المتحدة.

وفي مارس فرضت الولايات المتحدة هذا الحظر على الرحلات القادمة من عشرة مطارات في ثماني دول، هي مصر والمغرب والأردن والإمارات والسعودية والكويت وقطر وتركيا، في مواجهة مخاوف من احتمال إخفاء مواد ناسفة في أجهزة إلكترونية يصطحبها الركاب على متن الطائرات.

وقالت الخطوط القطرية في بيان في وقت مبكر اليوم الخميس، إنه تم رفع الحظر بعد أن نفذت الشركة ومطار حمد الدولي الذي تنطلق منه رحلاتها كل الشروط الأمنية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء إن الخطوط الجوية السعودية تتوقع رفع الحظر على الرحلات المغادرة من جدة والرياض بحلول 19 يوليو .