كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير خلال حملة صحتك أمانة والتي أسفرت عن 150 مخالفة ورفع 1939 إعلاناً .

وقال مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية ضيدان العدواني، إن الإدارة قامة برفع وإزالة 1939 إعلاناً من الشوارع والميادين إلى جانب تحرير 150مخالفة ، وتم إتلاف 598 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، و3 محلات تم غلقها ادارياً ، بالإضافة إلى مخالفـــــــــــــة 41 محلاً من قبل مراقبة المحلات والإعلانات، إلى جانب 109 محاضر مخالفة من قبل مراقبة الأغذية والأسواق .