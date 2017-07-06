كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل النوبة (ب) التابعة لقسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ الحملات الميدانية على المخازن بمنطقة الشويخ للتأكد من مدى التزام أصحاب المخازن بلوائح البلدية ، مشيرة إلى أن الحملات أسفرت عن مصادرة 6 أطنان و500كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري بالتعاون من النوبة (ب) بمركز الري والشويخ الصناعية للنظافة.

ومن جانبه أكد رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة، المهندس عبدالله جابر، أن مفتشي النوبة (ب) قاموا بمصادرة وإتلاف 6 أطنان و (500) كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبها عفن ظاهري ، مؤكدا على أن المفتشين قاموا بتحرير 29 مخالفة أغذية تمثلت في تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية ، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة إلى جانب غلق المخزن إدارياً.

وناشد جابر أصحاب المخازن والمحلات والمطاعم بالتقيد بلوائح وأنظمة البلدية حتى لا يقعوا تحت المسائلة القانونية ، مشيرا إلى أن الحملات ستكون مستمرة لرصد أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر ‪ (1844448) أو التواصل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.