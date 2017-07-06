استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس، عند مستوى 0.303 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.343 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 392ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.314 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 00.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار إلى قرب أعلى مستوياته في أسبوع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات أمس على الرغم من صدور بيانات ضعيفة لطلبيات المصانع الأمريكية.

وذكر مكتب التعداد الأمريكي أن طلبيات المصانع انخفض بنسبة 0.8 في المئة في شهر مايو الماضي مقارنة مع التوقعات بانخفاض قدره 0.5 في المئة.