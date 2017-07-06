قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن موضوع تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي يتم بحثه في إطار مجلس التعاون،مشيرا إلى أن الدول الأربعة المقاطعة لا تأخذ قراراتها بسرعة "فقرارات مثل هذه مهمة جدا وتؤثر على الموقف ويجب أن تكون واضحة ومدروسة بعناية".

جاء ذلك في إطار رده على سؤال عما إذا تم بحث إمكانية تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون خلال اجتماع القاهرة حيث قال آل خليفة "هذا الموضوع يبحثه مجلس التعاون، حين يجتمع مجلس التعاون لبحث هذا الموضوع سيكون هذا على طاولة البحث".

وعن جماعة الإخوان المسلمين، قال وزير خارجية البحرين إنها جماعة "ألحقت الضرر بمصر واستباحت دماء الشعب المصري بجانب دولنا وعلى هذا الأساس نعتبرها منظمة إرهابية"، وأضاف أن الإخوان المسلمين "تآمروا ضد دولنا"، مؤكدا أن "كل من يبدي تعاطفه مع هذه الجماعة أو ينتمي إليها سيحاكم على هذا الأساس".