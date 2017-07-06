ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة اليوم الخميس لتسترد بعض مكاسبها بفضل الطلب القوي في الولايات المتحدة، لكن محللين يحذرون من أن فائض المعروض سيستمر في الأسواق.

وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 56 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 48.35 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة إلى 45.65 دولار للبرميل.

وتعكس الزيادات قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 5.8 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو حزيران إلى 503.7 مليون برميل.

لكن أوضاع السوق بوجه عام تظل ضعيفة.

وانخفضت الأسعار نحو أربعة في المئة أمس الأربعاء بفعل ارتفاع صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على الرغم من تعهدها بخفض الإنتاج في الفترة بين يناير كانون الثاني من هذا العام ومارس آذار 2018 لرفع الأسعار.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنه خفض توقعاته لسعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 47 دولارا في المتوسط هذا العام و50 دولارا في 2018 بالمقارنة مع 52 و53 دولارا في السابق.

وخفض البنك توقعاته لخام برنت إلى 50 دولارا هذا العام و52 دولارا للبرميل في 2018 مقارنة مع 54 و56 دولارا في السابق.