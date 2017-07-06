حصل أسطورة مرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا، أمس الأربعاء، على المواطنة الفخرية من مدينة نابولي خلال تكريمه من المدينة التي كان يلعب لفريقها وقاده للانتصارات في الثمانينات والتسعينات.

وكتب مارادونا عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (فيسبوك) :" أصبحت مواطنا في نابولي".

واحتفل لويجي دي ماجيستريس عمدة نابولي وزملاء النجم الأرجنتيني السابقين في الفريق ولاعبين محليين آخرين بمارادونا في ساحة "بيازا ديل بليبيسيتو" أمام ما يقرب من عشرة آلاف مشجع.

وقال مارادونا في مؤتمر صحفي عشية الاحتفال:"غدا سأكون مواطنا من نابولي وأشكر مجلس المدينة على ذلك ، ولكنني كنت مواطنا من المدينة منذ اليوم الأول لارتداء القميص رقم 10 بفريق نابولي".