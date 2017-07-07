تعرضت سلوى عرابي، الفتاة المعروفة إعلامياً بـ”فتاة العباسية”، لموقف محرج عندما هاجمتها والدتها على الهواء.

خلال استضافة الشابة في برنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش عبر فضائية “المحور”، تبرأت منها والدتها متهمةً إياها بأنها سرقت منها بعض النقود في عام 2008، بالإضافة إلى تدخل شقيقها الذي قال: “في بنت محترمة تقول أنا قعدت مع شاب في شقة؟”.

بدورها، اتهمت الفتاة والدتها وشقيقها بأنهما يقولان كلام غير صحيح وكادت تبكي وهددت بالانسحاب من البرنامج لولا تدخل الدمرداش وحاول أن يدافع عنها باعتبارها ضيفته في البرنامج.