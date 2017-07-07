احتلت مدونة المكياج العراقية الأمريكية هدى قطّان، المركز الأول ضمن قائمة أغنى 10 مؤثرين على انستغرام للعام 2017، إذ تحصل قطّان على ما قيمته 18 ألف دولار أمريكي في مقابل كل منشور بمحتوى إعلاني تحمله على صفحتها، والتي يتابعها أكثر من 20.7 مليون شخص من حول العالم، بحسب تقرير موقع “Hopper HQ” الذي نشر هذه القائمة للمرة الأولى هذا العام.

كما نشر الموقع أيضاً، قائمة ثانية لأغنى 10 مشاهير على انستغرام للعام 2017، جاءت فيها المغنية الأمريكية الشابة سيلينا غوميز في المركز الأول، إذ تحصل على ما قيمته 550 ألف دولار أمريكي مقابل كل منشور بمحتوى إعلاني تشاركه مع متابعيها الذين يبلغ عددهم 122 مليون، ثم تبعتها في المركز الثاني شخصية تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي تجني 500 ألف دولار أمريكي لكل منشور بمحتوى إعلاني، ليأتي بعد ذلك في المركز الثالث لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يجني 400 ألف دولار أمريكي لكل منشور بمحتوى إعلاني.



وبنت قطّان لنفسها إمبراطورية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأت الشابة التي تتخذ من دبي مقراً لها، كمدونة ماكياج فقط، تنشر تعليماتها وفيديوهاتها وصورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أسست لنفسها شركة ماكياج خاصة بها، تحت اسم “هدى بيوتي” تنتج الرموش الاصطناعية، وأحمر الشفاه، والأظافر الاصطناعية، التي باتت تعتبر اليوم من بين أفضل المنتجات في عالم التجميل، كما تباع في أكبر المتاجر حول العالم.



وفيما يلي، تتعرفوا على القائمتين الكاملتين لأغنى الشخصيات على انستغرام للعام 2017:



أغنى 10 مؤثرين على انستغرام للعام 2017

1. هدى قطّان – 20.7 مليون متابع – 18 ألف دولاراً لكل منشور

2. كاميرون دالاس – 20.1 مليون متابع – 17 ألف دولاراً لكل منشور

3. جين سيلتر – 11.4 مليون متابع – 15 ألف دولاراً لكل منشور

4. زويلا – 11.1 مليون متابع – 14 ألف دولاراً لكل منشور

5. ناش غرير – 10.2 مليون متابع – 13 ألف دولاراً لكل منشور

6. كيارا فيراجني – 9.9 مليون متابع – 12 ألف دولاراً لكل منشور

7. جولي سارينارا – 4.6 مليون متابع – 10 آلاف دولاراً لكل منشور

8. إيمي سونغ – 4.6 مليون متابع – 9 آلاف دولاراً لكل منشور

9. دانييل برنشتاين – 1.7 مليون متابع – 7 آلاف دولاراً لكل منشور

10. ليز إسوين – 1.3 مليون متابع – 6 آلاف جنيه استرليني لكل منشور



أغنى 10 مشاهير على انستغرام للعام 2017

1. سيلينا غوميز – 123 مليون متابع – 550 ألف دولاراً لكل منشور

2. كيم كارداشيان – 101 مليون متابع – 500 ألف دولاراً لكل منشور

3. كريستيانو رونالدو – 105 مليون متابع – 400 ألف دولاراً لكل منشور

4. كايلي جينر – 95.6 مليون متابع – 400 ألف دولاراً لكل منشور

5. كيندال جينر – 82.1 مليون متابع – 370 ألف دولاراً لكل منشور

6. كلوي كارداشيان – 68.3 مليون متابع – 250 ألف دولاراً لكل منشور

7. كورتني كارداشيان – 58.1 مليون متابع – 250 ألف دولاراً لكل منشور

8. كارا ديليفين – 40.4 مليون متابع – 150.000 ألف دولاراً لكل منشور

9. جيجي حديد – 34.9 مليون متابع – 120 ألف دولاراً لكل منشور

10. ليبرون جيمس – 31.5 مليون متابع – 120 ألف دولاراً لكل منشور