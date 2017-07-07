علقت الإعلامية ريهام سعيد بطريقتها الخاصة على مقطع الفيديو الجريء المنتشر للفنانة غادة عبدالرازق على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه شبه عارية.

وقالت سعيد خلال برنامجها "صبايا الخير" إنها على الرغم من الاختلاف بينها وبين الفنانة عبدالرازق إلا أنها تقف بجوارها وتساندها في الأزمة التي تمر بها، مشيرة إلى أن طقم إعداد البرنامج حذرها من التحدث عن هذا الأمر، لكنها قررت مساندتها وقول ما تراه الحق مهما حدث.

ولفتت إلى أنها عندما كانت سوف تشترك معها في أحد المسلسلات، وتصادف وجود غادة في نفس المكان المتواجدة فيه ليلة رأس السنة، تقابلت مع صديقة مشتركة بينهما، وسألتها عن الفنانة، والتي أخبرتها أنها في غرفتها، وتعيش عزلة بسبب حالة اكتئاب حادة تمر بها.

وأضافت: "غادة كانت بتمر بحالة نفسية سيئة للغاية الفترة الأخيرة، لأنها وحيدة جدًا والكل بيحاول يتقرب منها علشان شهرتها ويستغلها، علشان كدا بتقضى أغلب الوقت مع بنتها وعائلتها.. علشان كدا بتاخد أدوية مهدئة ودي سبب حالة التخدير اللي كانت فيها في الفيديو".