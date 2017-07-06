تنطلق في مدينة (هامبورغ) الألمانية يوم غد الجمعة أعمال قمة (جي 20) وسط خلافات بين الدول الأعضاء حول ملفات اقتصادية ملحة أبرزها معايير التجارة العالمية والحمائية الاقتصادية و(اتفاقية باريس) للمناخ.

وستكون المدينة الألمانية الشمالية على موعد مع حضور 17 رئيس دولة وحكومة أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ إضافة إلى رؤساء دول وحكومات أوروبية أهمها بريطانيا وفرنسا والدولة المضيفة ألمانيا.

ووفق برنامج عمل القمة فإن الزعماء والمنظمات المشاركة ستبحث في غضون يومين سبل وآليات تعزيز التعاون بين الدول المشاركة وذلك من خلال بحث ملفات اقتصادية ومالية إضافة إلى أزمات عالقة مثل الحروب في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة اللجوء ومحاربة الفقر والجوع والتغيرات البيئية.

وعلى صعيد الملفات الاقتصادية سيتصدر ملف التجارة العالمية الذي يعد منذ تسلم الرئيس الأمريكي رئاسة الولايات المتحدة من اكثر الملفات الخلافية لائحة القضايا الاقتصادية المطروحة للبحث.

ونظرا لإعلان الرئيس الامريكي فرض مزيد من الحواجز الضريبية على البضائع الاجنبية وذلك من خلال شعار "امريكيا اولا" فإنه من المتوقع ان يكون ملف التجارة العالمية من ابرز الملفات الخلافية في القمة لاسيما مع الولايات المتحدة.

اما على صعيد محاربة التغيرات البيئية فإن برنامج القمة سيقترح مناقشة سبل مواصلة المجتمع الدولي التصدي للتغيرات البيئية الامر الذي يتطلب المصادقة على (اتفاقية باريس) للمناخ والتي حلت مكان (اتفاقية كيوتو).

وتتوفر للمشاركين في القمة فرصة مناقشة الملف الخلافي مع الادارة الامريكية وذلك بعد اعلان الرئيس الامريكي أخيرا ان بلاده ستنسحب من الاتفاقية.

ومن جانبها ستركز الحكومة الألمانية وفق البرنامج على ضرورة استمرار الدول الصناعية في تنفيذ اصلاحات هيكلية في اقتصاداتها اضافة الى تحصين الاقتصاد العالمي ضد الازمات المالية وتعزيز التعاون بين الدول على صعيد مواجهة التهرب الضريبي ومحاربة البطالة وتوفير مزيد من الاستثمارات وتخفيز النمو الاقتصادي.

وعلى هذا الصعيد تهدف المانيا الى الخروج ببيان ختامي يقر بمعايير التجارة الدولية والاسواق المفتوحة وينبذ الحمائية الاقتصادية التي تنوي بعض الدول لاسيما الولايات المتحدة فرضها على الاقتصادات والبضائع الاجنبية.