تستعد مدينة هامبورغ الالمانية التي تستضيف قمة مجموعة العشرين لمواجهة تظاهرات يتوقع أن تتخللها أعمال عنف تتوعد "بالجحيم" دعا إليها نشطاء مناهضون للرأسمالية الخميس وسط تصاعد التوتر عشية لقاء القادة.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب مساء الثلاثاء مدافع الماء وبخاخات الفلفل لإزالة مخيم احتجاجي مما أدى إصابة خمسة أشخاص وإثارة المخاوف من أعمال عنف أخرى في الفترة المقبلة في المدينة الواقعة شمال ألمانيا.

ومن المتوقع أن ينزل 100 ألف متظاهر إلى الشوارع على هامش القمة التي تبدأ الجمعة وتستمر يومين بمشاركة الرؤساء الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، وقادة آخرين.

ونشرت ثاني أكبر المدن الألمانية استعدادا لأكبر اجتماع دولي لها على الإطلاق، نحو 20 الف شرطي في محيط أمكنة الفعاليات، مزودين بمعدات مكافحة الشغب والاليات المدرعة والمروحيات وطائرات مراقبة بدون طيار.

وأقيم مركز للتوقيف يمكن أن يستوعب 400 شخصا وتم تخصيص قضاة للتوقيفات.

ودعا نشطاء مناهضون للعولمة ومجموعات مدافعة عن البيئة ونقابات وطلاب وكنائس إلى 30 تظاهرة قبل وخلال القمة.