قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن الطقس في البلاد سيكون شديد الحرارة في عطلة نهاية الأسبوع ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية.

وذكر رئيس قسم التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي، أن تحول اتجاه الرياح في البلاد إلى جنوبية شرقية أحيانا خلال هذه الفترة من السنة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضاف القراوي أن تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي يستمر خلال هذه الفترة على البلاد الذي غالبا ما يصاحبه كتلة هوائية جافة وحارة مع الرياح الشمالية الغربية وتكون رطبة نسبيا مع تحول الرياح الى جنوبية شرقية مما يزيد من الإحساس بالحرارة.

وبين أنه مساء اليوم يسود الطقس الحار نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و 35 كيلومترا في الساعة