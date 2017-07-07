على الرغم من عدم وجود ضمانات للنجاة من سقوط المصعد، إلا أن هناك العديد من تدابير السلامة الضرورية لحمايتك من الهبوط بسرعة كبيرة إلى الأسفل.

وتتدخل فرامل المصعد في حال وقع عطل في المحرك، وفي حال لم تعمل الفرامل لسبب ما، يأتي دور الثقل الموازن لتغطية هذا الخلل.



ووفقا لما ذكره الخبير، مايكل أراندا، في شريط الفيديو الذي يحمل عنوان: “هل يمكن البقاء على قيد الحياة في حالة سقوط المصعد”.

ووقع أحد أشهر أعطال المصاعد، في صيف يوليو 1945، عندما اصطدمت طائرة كانت في رحلة روتينية، بمبنى إمباير ستيت بالولايات المتحدة، عن طريق الخطأ وبشكل غير متوقع.

وأثر الحريق الناجم عن الحادث على كابلات المصعد، فسقطت الشابة، بيتي لو أوليفر، البالغة من العمر 19 عاما، 75 طابقا إلى الأسفل، ولحسن الحظ نجت بأعجوبة.

ومن غير المعروف حتى الآن كيف نجت بيتي، ولكن إذا وجدت نفسك يوما ما في وضع مماثل، يُنصح بعدم القفز، أي عكس الاعتقاد السائد.



وبدلا من ذلك، يجب عليك التمدد على الأرضية (على الظهر)، وفقا للباحثين في مركز الهندسة الطبية الحيوية، بجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وعلى الرغم من أن هذه الطريقة لا تضمن النجاة، إلا أنها الأفضل على الإطلاق، حيث يتم توزيع ثقل الجسم بالتساوي، لتجنب تأثير السقوط على جزء معين من الجسم.

الجدير بالذكر، أن حوالي 18 مليار شخص يتنقلون كل عام في الولايات المتحدة عبر المصاعد، وفقا لموقع ConsumerWatch.co.



وذكر مكتب الولايات المتحدة لإحصائيات العمل وتقدير لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، أنه من بين هذه التنقلات، يُسجل نحو 27 حالة وفاة سنويا.