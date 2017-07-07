من مصلحة الأسرة أن يكون الزوجان أبوين صالحين يحنوان على أطفالهما، ويقدمان لهم الرعاية اللازمة ويلبيان احتياجاتهم الضرورية، ويهتمان بشؤونهم على جميع المستويات.

وعادة ما يكون للرجل دور هام في تربية الأطفال والاهتمام بهم، وتزويدهم بكل ما يحتاجون له من مستلزمات مادية، إلا أن المادة لا تمثل كل شيء في تربية الأطفال، إذا لا بد من قضاء الرجل وقتاً مع أطفاله، وإسداء النصح لهم وحل مشاكلهم. لذا فقد أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني 8 مؤشرات تدل على أن الزوج أب مثالي:

1- تحويل الدموع إلى ابتسامة



يجيد الكثير من الرجال مهمة إدخال البهجة إلى قلوب أبنائهم، فالرجل الذي يبرع في تحويل بكاء أطفاله إلى ضحك يستحق أن يكون أباً مثالياً ورائعاً.

2- تغيير أغطية السرير المبللة



إن الرجل الذي يبادر في مساعدتك في تنظيف طفله المبلل في الليل، وتغيير أغطية السرير، ومد يد العون لك في الاهتمام بالطفل كلما اقتضت الضرورة جدير بأن يكون أباً رائعاً.



3- إشعار الأطفال بأهميتهم لديه



إن حاول زوجك أن يكون عادلاً في إيلاء الأهمية لأطفاله دون تفرقة، فسيشعر كل طفل منهم بأنه الأهم لدى والده، وهذا مؤشر واضح على مقدرة الأب على إدارة حياة أسرته ببراعة.



4- اللعب مع الأطفال



يمثل اللعب أمراً هاماً بالنسبة للأطفال، لذا فإن كرس زوجك وقتاً معيناً للعب مع أطفاله كل يوم فهذا يعني بأنه يدرك أهمية مشاركة أبنائه في نشاطاتهم.

5- النصح والتعليم



إن الأب المثالي يسدي النصح لأطفاله على الدوام ويعلمهم كل شيء يعرفه، ويبذل جهداً في حل مشكلاتهم مهما كانت صعبة.

6- تعليم الأطفال المهارات الأساسية



يعمد الكثير من الآباء إلى تعليم أطفالهم المهارات الأساسية منذ نعومة أظفارهم، كالسباحة وركوب الدراجة والرسم، ويشجعهم على تنمية جميع مواهبهم.