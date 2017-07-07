«لا أستطيع تصديق هذا ! هل هو سوء حظي أم ماذا؟»
معلمة الموسيقى الكندية لوري شورتال تخاطب المغنية البريطانية أديل بعد أن أنفقت 10.000 دولار في رحلات جوية قطعت خلالها 18.000 ميل من أجل حضور إحدى حفلات أديل، ولكنها لم تتمكن من ذلك لأن أديل كانت تلغي حفلاتها كل مرة في الدقيقة الأخيرة لأسباب طارئة كان منها مرة تعب حبالها الصوتية.
«من أب مهمل عابث إلى أب محب حنون»
تعليق للصحافة بعدما تحول المغني البريطاني رود ستيوارت (72 سنة) إلى أب شغوف بكل أولاده الثمانية، علما أنه لم يعترف في بداية حياته بطفله الأول بسبب علاقاته الغرامية وملاحقته الجميلات من النساء.
«تعاون أميركا مع روسيا هو أفضل وسيلة لإحلال السلام في سورية»
الصحافي الأميركي الشهير ديفيد إغناتيوس يعلق على اللقاء المقبل بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في ألمانيا.
«كانت حب حياتي»
المذيع والممثل الإسترالي صمويل جونسون يكشف أن انتحار صديقته السابقة شنقا كان أقسى عليه من موت أمه.
«هل هي علاقة رومانسية جديدة؟»
تساؤل لأصدقاء نجم السينما براد پيت بعد أن شوهد أكثر من مرة بحالة انسجام تام مع الممثلة وعارضة الأزياء الإنجليزية سينا ميلر.
«الطريق إلى المساواة نادرا ما كان سهلا»
الممثل الأميركي دانييل داي كيم، المنحدر من كوريا الجنوبية، بعد أن انسحب من فيلم «هاواي 5 - 0» بسبب خلافات حول الأجر.