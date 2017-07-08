أدى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الى فصل طبيب هندي من المستشفى التي يعمل بها، بسبب طريقة "العلاج" التي ابتكرها.



الطبيب الذي إدعى أنه يطرد الأرواح الشريرة، رصدته لقطات صادمة نشرها موقع "ميرور" البريطاني، خلال علاجه إحدى السيدات حيث قام بشدها من شعرها وصفعها عدة مرات على وجهها بإحدى مستشفيات راجاستان في الهند ما أدى الى طرده من عمله بعد التحقيق معه.



وقال الطبيب في التحقيق إنه لم يتذكر الحادثة، وألقى اللوم على إصابته بثقل غريب في رأسه، جعله يشعر بالدوار ولا يتذكر ما فعله".



وذكر موقع "ميرور" أن السيدة تم نقلها إلى مستشفى بارمر في راجاستان بالهند بعد أن فقدت وعيها في منزلها أثناء الطهي.



ويعتقد القرويون في المنطقة أن شبحاً يطارد النساء ويقص شعرهن ويترك علامات على أجسادهن.



وبعد دخول المستشفى، ظهرت السيدة تنام على سرير المستشفى، فيما أضاءت العائلة البخور حولها في محاولة للتخلص من الأرواح الشريرة قبل أن يظهر الطبيب ويبدأ بصفعها.



وعقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، عينت المستشفى لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء للتحقيق في الحادث، وتم إرسال التقرير إلى مديرية الصحة في جايبور التي اتخذت قراراً بفصل الدكتور من المستشفى.



ولاحقاً خرجت السيدة من المستشفى لكن الأسرة لم تقدم أي شكوى من طريقة علاج الطبيب الغريب، لاعتقادها أن ما فعله أسفر عن شفاء الحالة تماماً.