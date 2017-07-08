الصداقة شيء لا يعوض أبدا، وقلما تجد أصدقاء مخلصين يحفظون العهد، وفي المقابل وبعيدا عن عالم البشر، فقد تجد ضالتك في الصداقة مع الحيوانات التي ربما تكون أكثر وفاء وتحفظ الجميل، وبالرغم من أحجامهم الضخمة وملامحهم التي تلوح لنا، نحن البشر بالهلاك، إلا انه بإمكاننا إخضاعهم وترويضهم بأسهل الطرق..

نشأت علاقة غير اعتيادية بين الغطاس الياباني "هيرويوكي اراكاوا" وسمكة في بحر "هاساما" في "تاتياما" منذ أكثر من 3 عقود، وحين كان "هيرويوكي" يمارس هوايته المفضلة حينها، وجد هذه السمكة "يوريكو" مصابة وغير قادرة على التقاط طعامها فساعدها وداوى جراحها، وفق موقع (msn).

بعدها، بقي "اراكاوا" البالغ من العمر اليوم 79 عاما يتفقد السمكة ويعطيها الطعام لمدة 10 أيام متواصلة وبقي الإثنان أصدقاء حتى اليوم.