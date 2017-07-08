قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة، إن الإصابة بما يعرف بالضربة الحرارية (ضربة الشمس)، يمكن أن تحدث في غضون دقائق معدودة عند بذل مجهود بدني في بيئة حارة ترتفع بها الرطوبة.

وأضافت الرابطة أن الضربة الحرارية قد تحدث أيضاً ببطء على مدار ساعات أو أيام، مشيرة إلى أنها تهاجم كبار السن والأشخاص البدناء بصفة خاصة.

وتتمثل الأعراض المميزة للضربة الحرارية في سخونة الجلد واحمراره وجفافه وسرعة التنفس والنبض، كما قد تزيد درجة حرارة الجسم على 41 درجة، بالإضافة إلى بعض الأعراض العامة، مثل الدوار والصداع والغثيان والخدر.

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي تبريد الجسم فوراً، وذلك بواسطة تغطية جسم المصاب بملاءة مبللة أو جعله يستلقي في حوض استحمام مملوء بمياه باردة.



وفي حال عدم توفر مياه، فينبغي جعل المصاب يستلقي في الظل وتوفير تهوية جيدة له وتقديم ماء وفير له.



وإذا لم يتم تبريد الجسم وتصريف الحرارة بسرعة، فقد تحدث أضرار بالكلى والمخ. وفي كل الأحوال ينبغي استدعاء طبيب طوارئ.