«بصفتي والدا لطيار سابق في سلاح الجو ادرك جيدا مشاعر الفخر والقلق تجاه ابنائكم الذين يشاركون في التدريب على المروحيات»
ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز مخاطبا وحدة سلاح الجو في الجيش، مشيرا الى خدمة ابنه الأمير هاري السابقة في الوحدة.
«حبست نفسي في غرفتي لمدة أربعة أيام»
الرياضي الشهير مايكل فيلبس متحدثا عن تجربته مع مكافحة إدمان الكحول، بعد قيام الشرطة بتوقيفه واكتشاف انه كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر، ما نجم عنه حظر مشاركته في أي منافسات رياضية، وتوجهه بالاعتذار لمتابعيه من الجماهير وإصراره على معالجة نفسه من الإدمان.
«راح اعترفلكون بسر ما قلتو لحدا من قبل»
الفنانة السورية كندة حنا عن أنها كانت حاملا بتوأميها كريستينا وكاتليا خلال تصوير مشاهد الجزء السابع من مسلسل «باب الحارة».
«لكل الجماهير العزيزة، شرفتونى»
المطرب تامر حسنى خلال حضوره عرض فيلمه الاخير «تصبح على خير» باحدى دور عرض الاسكندرية، وقال تامر «كان نفسي اقف معاكم اكتر واشوفكم كلكم، بس الزحمة كانت فوق التوقعات».
«حتى في أميركا، يصعب تحقيق العدالة في الأجور بين الجنسيات المختلفة»
الممثلة الأميركية جريس باركر معلقة على تضامنها مع زميلها الممثل دانييل كاي كيم، وبخاصة بعد قرارهما الاستقالة من التمثيل في المسلسل الأميركي الشهير «هاواي فايف أو»، بعد استمرارهما فيه لمدة سبعة مواسم كاملة، وذلك بعد أن سرت شائعات عن إحساسهما بالضيق من تقاضيهما أجورا أقل من الممثلين الأميركيين ذوي البشرة البيضاء، كونهما من أصل آسيوي.
«لا أستطيع أن اتخلى عن بني جنسي من قومي السود، في سبيل حبك»
المغني الأسود توباك شاكور موجها خطابه سرا إلى المغنية الأميركية مادونا عام ١٩٩٥. وكان الخطاب قد تم اكتشافه مؤخرا، بالبحث في الرسائل التي كان يرسلها توباك من السجن. ويحوي الخطاب السري تفاصيل مثيرة جدا ظلت مجهولة عن حياة المغني الأميركي توباك. ففي الخطاب يقول توباك شاكور لمادونا: «بالنسبة لك، فان يراك الناس مع شخص أسود مثلي، فذلك سيجعل منك إنسانة حنونة وعطوفة. أما بالنسبة لي، فسيبدو الأمر وكأنني اتخلى عن قومي بني جنسي من السود، من أجل حبي لأمرأة بيضاء. وهذا أمر لا استطيع أن أفعله. كل ما أتمناه هو ألا يؤدي قراري هذا إلى الإضرار بك».