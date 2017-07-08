أثبتت الدراسات أن تناول الماء قبل أو بعد الأكل مباشرة يمنع المعدة من إفراز أنواع العصارة الهضمية التي تفتت الطعام إلى جزيئات سهلة في الهضم، مسببة مشاكل صحية عديدة.

وإليكم 4 مشاكل صحية يسببها تناول الماء بعد الأكل مباشرة، وحسب ما جاء في موقع «بولد سكاي» المعني بالصحة هي:

٭ انتفاخ المعدة:عندما تمتلئ المعدة بالماء بعد تناول الطعام، تعجز عن إفراز العصارة المسؤولة عن عملية الهضم.

٭ مشاكل الجهاز الهضمي: يؤدي عدم تفتيت الأكل إلى جزيئات بالمعدة نتيجة شرب الماء إلى صعوبة مرور هذا الطعام من خلال القولون، مؤديا إلى مشاكل مثل الإمساك والحموضة وغيرهما.

٭ الحموضة: شرب الماء بعد الأكل مباشرة يؤدي إلى تخفيف حمض المعدة وبالتالي يبقى الطعام غير المهضوم لفترة أطول في معدتك، الأمر الذي قد يؤدي إلى إفراز حمض زائد لهضمه، مسببا الحموضة.

٭ ارتفاع مستويات السكر بالدم: يؤدي بقاء الطعام لفترة طويلة في المعدة دون هضم نتيجة شرب الماء إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم، والذي تترتب عليه مشاكل أخرى خطيرة.