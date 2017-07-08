يلجأ كثيرون إلى الاستماع للموسيقى أثناء رحلاتهم سواء بالحافلة أو القطار أو الطائرة سواء لكسر الملل وتجنب الخوض في أحاديث لا جدوى منها مع الأغراب من رفقاء الطريق.

لكن هذه الأسباب لن تظل الوحيدة بعد الآن لدفع الناس للاستماع إلى الموسيقى أثناء رحلاتهم سواء كانت قصيرة أو طويلة، حيث توصلت دراسات حديثة إلى فوائد صحية عديدة لذلك منها:

٭ التخلص من دوار الحركة والغثيان: تساعد الموسيقى في صرف العقل عن التفكير في الشعور بعدم الارتياح الناتج عن حركة وسائل المواصلات.

٭ تحسين المزاج: الموسيقى تخطف العقل لبعض الوقت، بعيدا عن ضوضاء الطريق المزعجة، وحركة الركاب في الحافلة أو القطار، ما يحسن الحالة المزاجية للراكب.

٭ خفض التوتر: إذا كانت رحلتك اليومية بالقطار هي رحلة عودتك من العمل، فلابد أنك تكون آنذاك محملا بضغوط العمل والتفكير في مشاكله.

٭ التخلص من الشعور بالإجهاد: حيث تعمل الموسيقى على خفض مستويات هرمون الكورتيزول والذي يفرز في الجسم بسبب الإجهاد.

٭ خفض اضطرابات النوم: الاستماع إلى الموسيقى أثناء العودة إلى المنزل يقلل من مشاكل اضطرابات النوم الخاصة بك إذا كنت تعاني من الأرق، فهو يساعد على الاسترخاء، ما يساعد على النوم بشكل جيد.

٭ الاسترخاء: تساعد الموسيقى الهادئة أيضا على الاسترخاء، كما تعزز إفراز هرمونات مثل الدوبامين والسيروتونين وهي المسؤولة عن السعادة.