عندما ذهب المواطن الأمريكي أنطوني إيفارون لإصلاح ثقب في إطار سيارته لم يعلم أن لحظ سيبتسم له وحياته ستتغير إلى الأبد.

فحسب موقع "يو بي آي"، أن إيفارون توجه إلى محطة ستيوارت لإصلاح إطار سيارته بعد أن فرغ منه الهواء، وأثناء وجوده بالمحطة، قرر على غير عادته شراء تذكرة يانصيب.

لكن لم يتوقع إيفارون أن الحظ سيبتسم له؛ حيث فاز بالجائزة الكبرى وقيمتها مليون دولار.

ويقول إيفارون، "عندما سمعت الخبر، لم أصدق فوزي بالجائزة الكبرى، فتوجهت برفقة أخي إلى مركز اليانصيب للتحقق من صحة ذلك، وكانت مفاجأة مذهلة بالفعل".