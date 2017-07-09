تعد مدينة القاهرة من أكثر مدن الشرق التي استأثرت بالكتابة والتأريخ حيث أطلق عليها لقب ” جوهرة الشرق ” ، نظرا لأن عمر القاهرة يزيد على الألف عام بكثير.

وتبلغ مساحة المدينة المترامية الأطراف 214 كيلومترا مربعا تفوق مساحتها مساحة دول مستقلة بذاتها.

و في السطور التالية نستعرض 10 دول مساحتها أصغر من العاصمة المصرية:

سان مارينو

تعدجمهورية سان مارينو الواقعة شمال إيطاليا أقدم جمهورية دستورية في العالم وعلى الرغم من مساحتها الصغيرة جدا والتي تزيد عن 61 كيلومترا مربعا بقليل، إلا أنها استطاعت أن تحافظ على سيادتها منذ العام 1600.

ليخشتينشتاين

الإمارة الواقعة بين النمسا وسويسرا تبلغ مساحتها 160 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها 35 ألفا، تعد الدولة الأغنى في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.

جيرزي

تقع جزيرة جيرزي في القنال الانجليزي وتبلغ مساحتها 116 كيلومترا مربعا وتتمتع بشكل من الحكم الذاتي، كما تعد أحد أغنى المناطق التابعة للتاج البريطاني.

الفاتيكان

أصغر دولة في العالم بمساحة تبلغ 0.44 كيلومتر مربع، تنبع أهميتها كونها مركز القيادة للكنيسة الكاثوليكية في العالم.

ماكاو

تبلغ مساحة ماكاو أقل من 30 كيلومترا مربعا، تعد منطقة سياحية بامتياز وتجذب اهتمام الصينيين لانتشار كازينوهات القمار فيها بشكل قانوني.

موناكو

الإمارة الواقعة على شاطئ الريفيرا الفرنسي تبلغ مساحتها 1.98 كيلومتر مربع، وتعد أحد أقدم الإمارات في العالم ويعتمد اقتصادها بشكل أساسي على السياحة والترفيه.

توفالو

لا تتجاوز مساحة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ 26 كيلومترا مربعا ما يجعلها ثالث أصغر دولة في العالم.

الجزر العذراء البريطانية

تبلغ مساحة الجزر التابعة للسيادة البريطانية 153 كيلومترا مربعا ويسكنها حولي 21 ألف فرد، ويعتمد اقتصادها بشكل أساسي على الصيد والسياحة.

جزيرة عيد الميلاد

الجزيرة التابعة لأستراليا تبلغ مساحتها 135 كيلومترا مربعا، تشتهر الجزيرة بتجربة السلاح النووي البريطاني بمنطقة قريبة منها في العام 1957.

جزر ناورو

الجمهورية الواقعة في المحيط الهادئ تبلغ مساحتها 21 كيلومترا مربعا، وتعرف بأنها الجمهورية الوحيدة في العالم التي لا يوجد لها عاصمة رسمية.