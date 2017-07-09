تحطمت طائرة هليكوبتر أثناء نقل عروس لحفل زفافها في منطقة ريفية على مشارف ساوباولو بالبرازيل.

وأسفر الحادث عن وفاة العروس روزيمير دو ناسمينتو سيلفا وشقيقها والطيار ومصورة كانت حاملا في شهرها السادس.

كانت العروس البالغة من العمر 32 عاما خططت لمفاجأة خطيبها بظهورها من الطائرة، لكن المروحية تحطمت على بعد ميل من مكان حفل الزفاف.

وتحقق الشرطة لمعرفة سبب تحطم الطائرة؛ حيث يعتقد أن المروحية اصطدمت بشجرة بسبب الرؤية السيئة الناتجة عن الأمطار والضباب.

وأفادت التقارير أن القس أبلغ العريس بالخبر المأساوي؛ حيث ذهب إلى مكان الحادث في حالة صدمة.