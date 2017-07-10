استيقظ سكان محافظة الطوال، جنوب منطقة جازان في المملكة العربية السعودية ، صباح الأحد على جريمة بشعة، أثارت الفزع في النفوس، بعدما أقدم ابن على قتل والدته طعنًا بأداة حادّة.

وكشفت مصادر لموقع”عاجل”، أن شابًّا يمنيًّا قتل أمه في إحدى القرى التابعة لمركز الموسم بالطوال، بأداة حادّة، بعد أن سدد لها طعنات نافذة في أجزاء متفرقة من جسدها حتى فارقت الحياة.

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان باشرت الحادثة، حيث وصلت فرق مختصة من الأدلة الجنائية والطب الشرعي، بينما تتحفظ الشرطة حاليًا على الابن القاتل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وعرضه على المصحة النفسية للكشف الطبي عليه وفق مجريات التحقيق.

ولفتت المصادر أن الأسرة من الجنسية اليمنية التي تحمل بطاقة زائر، مبينة أن الابن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية حادة بحسب شهادة سكان القرية ويسكن مع والدته بمفردهما بعد وفاة زوجها، وأيضًا وفاة ابن لها كان يعاني هو الآخر من اضطرابات نفسية، حيث اعتادت الأم منع ابنها القاتل من الخروج من المنزل لخوفها عليه حتى لا يتعرض لأي مكروه.