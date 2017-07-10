فجّرت السلطات الأمنية مفاجأة حول وفاة "عروس المنية" التي أثارت موجة عارمة من الحزن في مصر، اثر موتها في ليلة زفافها.



قرر مدير أمن محافظة المنيا اللواء ممدوح عبد النصف، تشكيل فريق أمني للوقوف على تفاصيل الوفاة، وعرض العروس على الطب الشرعي بعد استئذان النيابة العامة للتأكد من وفاتها بشكل طبيعي، للشك في تناولها أي مشروبات أو تعرضها لـ"مكيدة" أدت إلى وفاتها بهذا الشكل في يوم زفافها.

وخلال حفل الزفاف سقطت العروس التي تدعى جهاد (20 عاماً) مغشيًا عليها، وبعد نقلها إلى المستشفى كانت المفاجأة الحزينة، إذ فارقت جهاد الحياة بفستان زفافها الأبيض، وفي ليلة العمر التي كانت تحلم بها.

وتداول المستخدمون صور العروس الشابة، الى جانب الكلمات التي نعتها وأبدت تأثراً بالغاً بشبابها المأسوف عليه.

وقال معلق: "دي صاحبة زوجتي ومعاها في كليه تربية جامعة المنيا"، وأضاف عبده الوحش: "الله يرحمها أنا كنت في الفرح بتاعها جوزها أستاذ مؤمن ربنا يكون في عونه وعون أهلها".

وأكّد معلق آخر الفاجعة بقوله: "يا جدعان الفرح بتاع أستاذ مؤمن عندنا في المنيا مركز سمالوط والعروسه فعلا ماتت وربنا يرحمها".