تسمّمت إحدى المُدونات في بثٍّ حيٍّ لها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، خلال عرضها لإحدى النباتات، بعد أن تناولت نوعًا من أنواع الصبار، مُعتقدةً بأنّها نبتة الألوي فيرا، وفق ما كشف موقع الإنديبندنت.

والمدونة تبلغُ من العمر 26 عامًا، والمعروفة على مواقع التواصل باسم “تشانغ” ظهرت في بث مباشر، تحمل أوراقا خضراء داكنة كبيرة، مماثلة لنبات الألوي فيرا.

وإبتلعت تشانغ قضمة كبيرة من إحدى الأوراق، لكن سرعان ما تبين أن هناك مشكلة ما، حين تحدثت عن إحساسها بمرار شديد بطعم الأوراق.

وبحسب موقع إنديبندنت، تناولت تشانغ نبات “أغاف أميريكانا”، وهو نبات سام يحتوي على مهيجات معروفة.

وأصيبت المدونة بطفح جلدي وبثور، وقامت بغسل معدتها للتخلص من آثار السموم التي أصيبت بها.