احتلت الكويت والعراق وإيران قائمة الدول الأكثر حرارة بالعالم، في حين جاءت مناطق في القارة القطبية الجنوبية كأكثر الأماكن برودة بالعالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح الجدول أن مدينة "العمارة" العراقية احتلت المرتبة الأولى من أصل 15 مدينة مدرجة بالجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم بدرجة حرارة بلغت 51.6 درجة مئوية.

وفي المرتبة التالية؛ أتت "مطربة" الكويتية بدرجة حرارة تبلغ 51.6 درجة مئوية، فيما جاءت منطقة "الحسين" ب‍البصرة ثالثة بدرجة حرارة تبلغ 51.5 درجة مئوية.

وبعد ذلك جاءت "الكوت الحي" بدرجة حرارة تبلغ 51.4 درجة مئوية، ثم في المرتبة الخامسة أتت مدينة "بدرة" في واسط بدرجة حرارة 51. درجة مئوية، وسادسة حلّت مدينة الناصرية بدرجة حرارة 51.2 درجة مئوية ثم "عبادان" الإيرانية بدرجة حرارة تبلغ 50.9 درجة مئوية.