قام زوجان يقودان سيارتهما عبر متنزه يقع على الحدود بين دولتين إفريقيتين، بتصوير فيديو يظهر عجل جاموس بري وهو يطارد سيارة ظناً منه بأنها والدته.

قال زهير علي وزوجته أسماء إنهما كانا يقودان سيارتهما في أحد طرقات حديقة كاغلاغادي ترانسفرونتير، الذي يمتد على الحدود بين بوتسوانا وجنوب أفريقيا، عندما رصدا الجاموس البري الصغير وهو يطارد سيارة زرقاء على الطريق.

وأضاف زهير: "لقد أدركنا على الفور بأنه ضل عن قطيعه، وظن أن السيارة الزرقاء هي والدته. كنا قلقين عليه كثيراً بسبب وجود العديد من الأسود في المكان".

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم نشره على موقع يوتيوب الإلكتروني، العجل وهو يطارد السيارة الزرقاء، ويركض بمحاذاتها، قبل أن تأتي سيارة من الاتجاه المعاكس للطريق كادت تصدمه.

وفي نهاية المطاف ظهر قطيع من الجواميس البرية وانضم العجل إلى القطيع، حيث عثر على والدته وبدأ بالرضاعة على الفور، وفق ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.