كاد حفل زفاف في لبنان أن يتحول إلى مجزرة، بعد أن استخدم العريس سلاحاًَ آلياَ لإطلاق النار احتفالاً بهذه المناسبة، قبل أن يصيب المصور برصاصة طائشة.

وفي مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي على نحو واسع، يظهر العريس وهو يجلس إلى الطاولة، بجانب مجموعة من المدعوين، قبل أن يبدأ بإطلاق الرصاص من السلاح بشكل عشوائي، لكنه لم يقدّر مدى فعالية السلاح، وفشل في السيطرة عليه، فراح يطلق النار على المدعووين، مما أدى إلى إصابة المصور.

وسرعان ما تطايرت الأطباق والأطعمة، وكاد العريس أن يتسبب بوقوع مجزرة في حفل زفافه، وتم نقل المصور إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون أن يكون واضحاً مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وقال المدير التنفيذي للمستشفى ميشيل شاهين، إن أقرباء العريس نقلوا الضحية لتلقي العلاج بعد إصابته بعيار ناري. وفي تحول غير متوقع للأحداث، وصل مجموعة من المدعوين إلى المستشفى، وراحوا يهاجمون الأطباء، وتعرض أحد العاملين في المستشفى لإصابة خطيرة في العين، استوجبت إجراء عملية جراحية له.

وأضاف شاهين: "بصراحة ليس لدي أي تفسير لماذا فعلوا ذلك، حيث قاموا بنقل الضحية إلى المستشفى، ثم راحوا يضربون الأطباء الذين كانوا يحاولون علاجه".