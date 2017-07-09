قالت شرطة فلوريدا الجمعة، أن فيديو تم الكشف عنه مؤخرا يشير إلى أن نجمة التنس فينوس وليامز تصرفت بشكل قانوني أثناء حادث سير أدى لمقتل رجل مسن يوم 9 يونيو.



وأصيب جيروم بارسون (78 عاما) الذي كان يستقل سيارة صغيرة اصطدمت بالسيارة التي كانت تقودها فينوس، بإصابات خطيرة أدت إلى وفاته لاحقا. ورفعت عائلته دعوى قتل خطأ ضد وليامز الأسبوع الماضي.

وقال بيان لإدارة شرطة بالم بيتش غاردنز في ولاية فلوريدا، إن الفيديو الذي أخذ من مدخل تجمع سكني تعيش فيه وليامز، يشير إلى أن سيارة غير مشاركة في الحادث أبطأت من حركة سير سيارة وليامز مما تسبب في تأخرها في التقاطع قبل الحادث.

وكان التقرير المبدئي للمرور قد ذكر أن وليامز (37 عاما) أخطأت في عدم إفساح الطريق لسيارة بارسون. لكن قائد الشرطة بول روجرز قال الجمعة، إن هناك تحقيقا أكثر اكتمالا بدأ بعد وفاة بارسون يوم 22 يونيو.

ولم تتخذ الشرطة قرارا نهائيا بشأن الخطأ في التحقيق.

وتشارك فينوس حاليا ببطولة ويمبلدون للتنس، حيث تأهلت للدور الرابع من المسابقة.