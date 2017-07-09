«هو ليس أعظم نجم رياضي فحسب بل وبات علامة تجارية أيضا»

تعليق للصحافة بعدما تبين أن لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو يزيد ثروته المالية الضخمة بـ 310.000 جنيه استرليني في كل مرة يضع فيها صورة لحدث ما أو فيلم كرعاية له في حسابه على الإنستغرام، الذي يتابعه أكثر من 100 مليون شخص في العالم.