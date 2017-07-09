«إني فرحة ومتحمسة بخصوص مستقبلي»
الطالبة ملالا يوسف زاي الحائزة جائزة نوبل وهي تعرب عن سعادتها بعد ان تخرجت من المدرسة الثانوية.
ويذكر أن ملالا كانت قد تلقت رصاصة في الرأس أطلقها متطرفون لأنها دعت لتعليم البنات في باكستان.
«حياتي ليست مثالية وأعترف أنني أخترت الشخص الغلط»
الفنانة اللبنانية نادين الراسي متحدثة في برنامج «حديث البلد» وتابعت: «أنا أم وموجودة في هذا المجتمع ولدي أخطائي التي أفتخر فيها وأعترف بكل شيء».
«علينا العمل سريعا الآن لمنع ترامب من القضاء على البشرية»
الفيلسوف السياسي نعوم تشومسكي يطالب المجتمع الدولي بمواجهة التهديد الوجودي الذي يثيره الرئيس الأميركي ترامب من خلال موقفه إزاء مسألتي تغير المناخ والأسلحة النووية.
«هو ليس أعظم نجم رياضي فحسب بل وبات علامة تجارية أيضا»
تعليق للصحافة بعدما تبين أن لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو يزيد ثروته المالية الضخمة بـ 310.000 جنيه استرليني في كل مرة يضع فيها صورة لحدث ما أو فيلم كرعاية له في حسابه على الإنستغرام، الذي يتابعه أكثر من 100 مليون شخص في العالم.