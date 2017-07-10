كشفت "فريدة" إحدى صديقات الفنان والمذيع الراحل عمرو سمير عن مفاجأة صادمة أثارت الجدل، حيث شاركت صورة عبر حسابها على إنستغرام للراحل ظهر فيها مع مجموعة من أصدقائه، مشيرة في تعليقها على الصورة، أن هناك فتاة أخرى تُدعى "ريهام" قد توفيت أيضًا ، وعلقت على الصورة قائلة: "الله يرحمكم حبايبي في الجنة إن شاء الله ".

ورغم أن فريدة لم توضح إذا كانت ريهام قد توفيت في الخارج مع عمرو أم توفيت في مصر ، لكن الصورة أثارت تساؤل أحد المتابعين من أصدقاءهما ، حول سبب رحيلهما فجأة، و علق قائلًا "ليش أهو مو يقولون متوفي سكته قلبيه .. البنت شلون ماتت .. ولا هذا حادث وإلا شنو!؟"، ليشير إلى إحتمالية وفاته في حادث، أو وجود شبهة جنائية .

بعد الكشف عن موت صديقته في الوقت نفسه.. تقرير طبي من إسبانيا يكشف سبب وفاة عمرو سمير

هذا وقد تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن تقرير الطبيب الشرعي الإسباني الذي وقع الكشف الطبي على المذيع والممثل الشاب عمرو سمير إثر وفاته بشكل مفاجئ على سريره بغرفته بأحد الفنادق بإسبانيا.

وجاء في التقرير أن عمرو فارق الحياة في السابعة صباح الأربعاء الماضي، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد ممارسته لألعاب الجيم دون تناول أي أطعمة غذائية أو مشروبات سكرية، الأمر الذي أوقف قلبه بعد المجهود الكبير الذي بذله، قبل نومه بساعات .