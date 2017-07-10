أفادت دراسة إيطالية حديثة أن تناول الكاكاو أو أحد منتجاته وهي الشوكولاتة بشكل منتظم، يمكن أن يحسن الأداء المعرفي والإدراكي ويقوي الذاكرة، خاصة لدى كبار السن.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة لاكويلا الإيطالية، ونشروا نتائجها الجمعة، في دورية (Frontiers in Nutrition) العلمية.

وأوضح الباحثون أن الشوكولاتة غنية بمركبات "الفلافانول" (Flavanols) وهي فئة من المركبات الطبيعية المعروفة بفوائدها للأعصاب.

ولمعرفة تأثيرات تناول الكاكاو ومنتجاته لفترات طويلة على الأداء المعرفي، راقب الباحثون مجموعة من الأشخاص معظمهم من كبار السن.

وتم بشكل عام التحقيق في تأثيرات تناول الكاكاو ومنتجاته في مدة تراوحت بيت 5 أيام حتى 3 أشهر لدى المسنين.

ووجد الباحثون أن من تناولوا الكاكاو والشوكولاتة، تحسن لديهم الأداء المعرفي اليومي، وظهر تأثير ذلك في عوامل مثل الاهتمام وسرعة المعالجة، والذاكرة العاملة، والطلاقة اللفظية إلى حد كبير.

وكانت هذه الفوائد أكثر وضوحا بين كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الذاكرة والخلل المعرفي المعتدل، لأن الشوكولاتة تزيد من حجم الدم الواصل للدماغ، وهو أمر ضروري للوقاية من أمراض الدماغ المرتبطة بتقدم السن وعلى رأسها الزهايمر .

وكشفت النتائج أنه بالنسبة للنساء، فإن تناول الشوكولاتة بعد ليلة من الحرمان التام من النوم يعوق في الواقع ضعف الإدراك الذي يتجلى في أداء المهام بدقة أقل.

واعتبر الباحثون أن هذه النتائج واعدة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم المزمن أو نوبات العمل القاسية.

وقال الباحثون إن تناول الشوكولاتة بشكل منتظم يمكن أن يعود بالفعل بآثار مفيدة على الأداء المعرفي مع مرور الوقت، ولكن هناك آثار جانبية محتملة لذلك.

وأضافوا أن الشوكولاتة ترتبط عموما بزيادة السعرات الحرارية، وبعض المركبات الكيميائية الكامنة في الكاكاو مثل الكافيين، والإضافات الأخرى مثل السكر أو الحليب".

وأشار الفريق إلى أن الحل يكمن في اللجوء إلى الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة أقل من السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت غنية بمركبات "الفلافانول" المفيدة".

وكانت دراسة سابقة أفادت بأن تناول الشوكولاتة قد يعزز صحة القلب نظراً لاحتوائها على كمية كبيرة من مركبات "الفلافانول"، التي يعتقد أنها مضادة للالتهاب والأكسدة وتساعد في استرخاء الأوعية الدموية.