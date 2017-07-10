ينزعج الناس في العادة من صوت المنبه إذا استمر لثوان أو دقائق قليلة؛ لكن عائلة أمريكية ظلت تتحمل صوت منبه ضائع، طيلة 13 عاماً، في كل صباح ومساء.

ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية، أن القصة الطريفة بدأت حين استعان رب العائلة بمنبه صغير وأنزله في جوف الجدار حتى يساعده على تحديد موقع توصيل سلك التلفزيون؛ لكنه لم يستطع سحبه بعد ذلك.

وتقول العائلة التي تقطن في بيت مستقل بمدينة بيتسبورغ في ولاية بنسلفانيا: إن المنبه تَحَوّل إلى صديق للعائلة؛ برغم الصوت الذي يصدره كل يوم.

واعتقدت العائلة في البداية أن المنبه سيتوقف عن العمل في غضون أشهر قليلة بسبب نفاد البطارية؛ لكنه ظل يرن لقرابة سبع دقائق خلال النهار، ولمدة مماثلة خلال فترة الليل على مدى 13 عاماً.

ولجأت الأسرة في الآونة الأخيرة إلى شركة خاصة حتى تستخرج المنبه الذي لم يتعب من الرنين برغم مضيّ سنوات طويلة.