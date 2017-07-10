تواصل درجات الحرارة في العالم ارتفاعها للعام الثالث على التوالي، ولن يكون الشهر الجاري استثناء لهذا الاتجاه المستمر منذ منتصف العام 2015.

وسجل شهر يونيو الماضي ثاني أعلى معدل لدرجات الحرارة بعد يونيو 2016، كما سجلت العديد من المناطق في العالم، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط، درجات حرارة قياسية في أواخر يونيو الماضي وأوائل الشهر الجاري.

ففي أواخر يونيو الماضي، وتحديدا في 29 منه، بلغت درجة الحرارة في مدينة الأحواز بإيران 53.7 درجة مئوية، وهي أعلى بقليل من العديد من المناطق في الدول المجاورة، مثل الكويت والعراق اللتان سجلت الحرارة في بعض مناطقهما درجات حرارة حول الخمسين درجة مئوية.

بينما بلغت درجة الحرارة في منطقة توربات في باكستان نحو 54 درجة مئوية في مايو الماضي.

وتجاوزت درجات الحرارة 40 مئوية في العديد من المناطق في أوروبا، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرائق كما حدث في البرتغال.

كما تجاوزت درجات الحرارة الأربعين في العديد من المناطق المطلة على البحر المتوسط مثل فرنسا واليونان والجزائر والمغرب، وهو التوجه المستمر حتى في الشهر الجاري بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وفي الولايات المتحدة، اقتربت درجات الحرارة في عدد من المدن الأميركية من 50 درجة، حيث بلغت 47 درجة مئوية في لاس فيغاس الأميركية و51.7 في نيدلز بكالفورنيا و48.3 في فينيكس بأريزونا.