أثار مقتل بهلواني اثر سقوطه خلال مهرجان في مدريد انتقادات في صفوف الجمهور اذ ان المنظمين رفضوا تعليق الفعاليات.

وتظهر اشرطة فيديو صورها الجمهور خلال مهرجان «ماد كول مدريد»، البلهواني يسقط من القفص المعلق على ارتفاع عشرات الامتار عن الارض والذي كان يقوم فيه بعرض راقص ينقل مباشرة على شاشة عملاقة.

والضحية هو الراقص والبهلواني الاسباني بيدرو آونيون مونروي المقيم في بريطانيا على ما كشف افراد عائلته على شبكات التواصل الاجتماعي.

واعلن منظمو المهرجان في بيان استمرار الفعاليات رغم «الحادث الرهيب».

وانتقد الكثير من رواد الانترنت بقوة هذا القرار. وغرد احدهم قائلا «رأيت رجلا يسقط ويموت مع بث على شاشة عملاقة فيما واصل آلاف الاشخاص الرقص. الكلام يخونني».

وقد وجهت فرقة «غرين داي» الاميركية التي غنت مساء الجمعة تحية الى البهلواني القتيل. وقالت الفرقة في تغريدة «فنان شجاع جدا يدعى بيدرو توفي هذا المساء في حادث مأسوي».