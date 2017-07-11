في حادث مروّع في لبنان، أطلق شخص الرصاص ابتهاجاً بنجاح ابنه في امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية، فأرداه قتيلاً!

وفي التفاصيل، صعد القتيل الى سطح المبنى الذي يسكنه حينما قام والده باطلاق الرصاص من شرفة الشقة، فأصابه بعدة طلقات نارية من مسدس حربي غير مرخص فقتل ابن الـ ١٧ عاماًعلى الفور.

وتقوم القوى الأمنية الآن بالتحقيق بالحادث بعدما القوا القبض على الوالد القاتل بحسب ما أفادت اذاعة "صوت الشمال".

ويعاني لبنان من ازمة السلاح المتفلت وغير المرخص، وازمة اطلاق النار عند كل مناسبة اجتماعية او سياسية، في آفة تحصد الضحايا بشكل دائم.