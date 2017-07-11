أطلقت شركة “فيسبوك” ميزة جديدة تتيح للمستخدم العثور على أقرب نقاط ساخنة للواي فاي.



ووفقاً لـ”ديلي ميل” البريطانية، تحمل الميزة اسم “Find wi-fi”، وتُظهر للمستخدم خارطة لأقرب نقاط اتصال لاسلكي يمكن الوصول إليها، وقال أليكس هيمل من فيسبوك: “نبدأ اليوم إطلاق Find wi-fi في كل الأماكن حول العالم عبر آيفون وأندرويد”.



وتابع هيمل قائلا: “أطلقنا Find wi-fi العام الماضي في عدة بلدان، ووجدنا أنه مفيد فقط للأشخاص الذين يسافرون أو من هم على الطريق، لكنه ذو فائدة خاصة في المناطق التي تكون فيها بيانات الشبكة نادرة”.



ويساعد تطبيق Find Wi-Fi في تحديد نقاط الاتصال بشبكات الواي فاي، المتاحة في مكان قريب، التي تقاسمتها الشركات عبر صفحاتها على فيسبوك.