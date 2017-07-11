يعمل تطبيق واتساب للتراسل الفوري على إضافة تعديلات في التحديث الجديد تتيح لمستخدميه سهولة أكبر في كتابة النصوص وإضافة التنسيقات عليها بوقت قصير.

وعلى الرغم من أن واتساب يتيح حاليا تحويل النص إلى عريض Bold أو مائل Italic أو يتوسطه خط Strikethrough، فإن هذه التنسيقات تحتاج إلى كتابة صياغات معينة تحتاج إلى وقت إضافي.

أما ما تحضره واتساب في التحديث الجديد فهو أسهل بكثير، إذ ستتيح قائمة منسدلة تمكن المستخدم من إضافة التنسيقات السابقة عبر اختيار أحدها من القائمة، حسبما ذكر موقع صحيفة “ميرور” البريطانية.

وحسب الصحيفة فإن المزايا الجديدة ستتوفر في التحديث رقم 2.17.148 لتطبيق واتساب على أنظمة أندرويد، ثم سيتوفر عبر نظام iOS المخصص لأجهزة أبل.

وتأتي التحديثات التي يعمل عليها تطبيق واتساب، التابع لفيسبوك، ضمن سلسلة من المزايا الأخرى التي أطلقتها الشركة في وقت سابق.