أعلن المدعي العام لإقليم كراسنودار الروسي أن الشرطة المحلية ألقت القبض على رجل اصطحب تمساحه إلى أحد الشواطئ السياحية الروسية على البحر الأسود.

ووفقا لوكالات الإعلام الروسية فقد “ألقت الشرطة المحلية القبض على الرجل بعد انتشار فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الرجل بصحبة تمساح صغير على أحد شواطئ أنابا الروسية، علما بأن السياح على الشاطئ لم يبدوا أي ردة فعل سلبية أو خوف من وجود الحيوان قربهم”.

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وفي تصريح لوكالة “نوفوستي” الروسية قال، أنطون لوبتين، مساعد المدعي العام لإقليم كراسنودار الروسي: “لقد باشرت الجهات المختصة التحقيق مع الرجل بتهمتي القسوة على الحيوان وتهديد السلامة العامة للمواطنين”.