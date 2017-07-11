«يبدو أنها ليست المكان الذي كنت أحلم به»

المغنية البريطانية أديل تكشف ان لوس أنجيليس لم تكن المدينة التي كانت تطمح إلى البقاء فيها، وأنها تعتزم الآن العودة إلى موطنها في لندن حيث تعيش أسرتها وأصدقاؤها، بل ويقال إنها فكرت بالعودة بعد فوز دونالد ترامب المثير للجدل في الانتخابات الأميركية على الرغم من شرائها مزرعة بسبعة ملايين دولار في بيفرلي هيلز قبل عام واحد فقط.