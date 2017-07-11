«كل سنة وحبيبتي طيبة يا فرحة عمري»
هكذا عايد لاعب كرة القدم المعتزل والممثل ديفيد بيكام ابنته «هاربر» في عيد ميلادها السادس، فنشر صورة على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحتضنها وكتب تعليقا «عيد ميلاد سعيد لابنتنا المميزة الصغيرة.. عيد ميلاد سعيد، لا يمكنني أن أصدق أنك أصبحت في عمر السادسة، استمتعي بيومك، نحبك يا فرحة عمرنا».
«اعتقد أن من المفيد التوقف عن استعمال الهاتف النقال بين وقت وآخر»
الأمير البريطاني هاري يحذر من المبالغة في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بعد ان علم أن بعض الشباب يستخدمون هواتفهم الذكية 150 مرة على الأقل كل يوم، مضيفا: حتى نمنح عقولنا الفرصة للتفكير التحليلي.
«يبدو أنها ليست المكان الذي كنت أحلم به»
المغنية البريطانية أديل تكشف ان لوس أنجيليس لم تكن المدينة التي كانت تطمح إلى البقاء فيها، وأنها تعتزم الآن العودة إلى موطنها في لندن حيث تعيش أسرتها وأصدقاؤها، بل ويقال إنها فكرت بالعودة بعد فوز دونالد ترامب المثير للجدل في الانتخابات الأميركية على الرغم من شرائها مزرعة بسبعة ملايين دولار في بيفرلي هيلز قبل عام واحد فقط.
«رقم قياسي عبر يوتيوب»
لم تكن الفنانة شيرين عبدالوهاب على علم أن أغنيتها «مشاعر» التي قدمتها كتتر غنائي لمسلسل «حكاية حياة» الذي قامت ببطولته غادة عبدالرازق ستحقق هذا النجاح الكبير.
الأغنية مع مرور أربع سنوات على إطلاقها، حققت رقما قياسيا عبر يوتيوب، وتخطى عدد مستمعيها الـ 100 مليون رغم عدم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.
«من صوّت لها في الانتخابات الأميركية؟»
تساؤل لبعض المراقبين في مجموعة العشرين بعدما جلست إيفانكا ترامب في مقعد والدها الذي اضطر لمغادرة القاعة في أحد الاجتماعات التي تناولت بعض القضايا الدولية
«مشروع الدولة الإسلامية انهار الآن لكن خسارتها ماديا لا تعني أنها انهزمت نهائيا»
الصحافي الأميركي بن هابارد، المتخصص بشؤون الشرق الأوسط ويتحدث اللغة العربية، يعلق على سقوط مدينة الموصل عاصمة داعش بيد القوات العراقية بالقول إن خطر هذا التنظيم لن ينتهي مادامت بقيت الأسباب التي أدت لظهوره.
«كان محاطا بالحب في لحظاته الأخيرة»
تعليق لبعض نقاد الفن بعد وفاة جي تو كومبوكا نجم فيلم «ليالي حي هارلم» ومسلسل «الجذور» الشهير عن 77 عاما في المستشفى محاطا بأفراد عائلته وأصدقائه.