رصد شريط فيديو لحظة مهاجمة سمكة قرش لرجل حاول الإمساك بها في شاطئ إحدى الولايات الأميركية.



وكان الرجل مع آخر، حسبما أظهر الفيديو، يقتربان من سمكة القرش، وحاول أحدهما الإمساك بها أول مرة لكنها ابتعدت عنه، ولاحقها مرة أخرى محاولا الإمساك بها من ذبنها، لكن باغتته وعضته بقوة.

وكان واضحا من الفيديو كمية الدم الكبيرة التي نزفها الرجل وطفت على سطح الماء.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، إن الحادث وقع في نهاية يونيو الماضي، على شاطئ رايتسفيل بولاية نورث كارولينا المطلة على المحيط الأطلسي.

وأشارت إلى أن السمكة من فصيلة القرش النمر ويبلغ طولها نحو 1.2 متر.

وأسرع الرجل في الخروج من المكان، دون أن تتوفر معلومات بشأن مدى إصابته خاصة أنه غادر المكان قبل وصول رجل الإسعاف إليه، طبقا للصحيفة.