غالباً ما تواجه المرأة الكثير من المصاعب أثناء السفر برفقة طفل رضيع، فالعناية بالطفل الرضيع أثناء السفر تمثل عبئاً إضافياً على عاتقها، وقد تجد صعوبة في السيطرة عليه على متن الطائرة أو السيارة.



ولكي تخفف المرأة المسافرة من الضغوطات التي تتعرض لها، يجب أن تسيطر على طفلها بشكل فعال عبر العديد من الإجراءات التي تساعده على الهدوء والنوم أطول فترة ممكنة من الرحلة. فيما يلي 5 إجراءات بسيطة تساعد الطفل على النوم أثناء السفر، بحسب موقع "ويكي هاو" الإلكتروني:

1- حركة السيارة

إن كنت تسافرين براً باستخدام سيارتك الخاصة، أو على متن الحافلة، توقعي أن تساعدك حركة السيارة أو الحافلة في جعل طفلك ينام بهدوء.

2- الفراش المناسب

سواء كان سفرك جواً أو براً، حاولي أن تضعي طفلك في سرير مريح، واجعليه يشعر وكأنه في منزله، فهذا سيساعده على النوم العميق.

3- اصطحبي مسكناً للآلام

قد يشعر طفلك بالتوعك أثناء السفر، ويعاني من المغص في معدته، لذا لا بد من أن تصطحبي معك مسكناً للآلام مخصص للأطفال، لأنه يساعد على نوم الطفل إلى جانب تسكين ألمه.

4- ألبسي طفلك ملابس مريحة

حاولي أن تلبسي طفلك ملابس مريحة وخفيفة أثناء السفر، وخاصة في الجو الحار فهذا سيساعده على النوم دون أي منغصات.

5- اسق طفلك الحليب أو اللبن الرائب

قدمي لطفلك الحليب أو اللبن الرائب بكمية معتدلة، فالحليب أو اللبن يرخي العضلات ويساعد الطفل على الاسترخاء والنوم.