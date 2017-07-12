قال علماء أمريكيون إن شم الطعام قبل تناوله، يمكن أن يؤدي إلى السمنة، على اعتبار أن ذلك يساعد الجسم على تخزين مزيد من السعرات الحرارية.

وأشار العلماء في دراسة نشرتها جامعة كاليفورنيا الأمريكية، إلى أن الدراسة استندت على تجربة على الفئران، وكيفية تأثير شم الطعام على حجم أجسادها.

وأوضحت الدراسة بأن العلماء قاموا بتعطيل حاسة الشم عند بعض الفئران السمينة، وأطعموها الطعام نفسه الذي قدموه للفئران التي لم يتم تعطيل حاسة الشم لديها.

وقالت إن النتيجة كانت صادمة، إذ أن الفئران التي كانت حاسة الشم لديها معطلة انخفض وزنها، في حين زاد وزن مجموعة الفئران الأخرى.

وأضافت الدراسة: “هذا يعني أن شم الطعام قبل تناوله يؤدي إلى تخزين مزيد من السعرات الحرارية وليس احتراق تلك السعرات”.

وأوضحت بأن البحث قد يساعد في التوصل لعلاج يساعد الناس على التعامل مع مشكلات تناول الطعام، والأشخاص الذين يسعون إلى إنقاص وزنهم.

وقال الدكتور اندرو ديلين، المشارك في إعداد الدراسة: “إن زيادة الوزن ليست مجرد مسألة تتعلق بعدد السعرات التي تدخل أجسامنا، لكن بكيفية دخولها، لذلك فإننا في حال عممنا تلك التجربة على البشر، فإننا سننجح في إنتاج دواء يمنع دخول السعرات للجسم، دون أن يوقف حاسة الشم، أعتقد بأن هذا الأمر سيكون رائعًا”.