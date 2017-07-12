تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة إخراج ورقة معقودة داخل ستار الكعبة المشرفة في المملكة العربية السعودية، إذ من المرجح أنّ ما كتب فيها طلاسم سحرية قام بوضعها شخص مجهول.

وعثر عاملون في شؤون المسجد الحرام على الورقة المعقودة في خيوط بستار الكعبة من المنطقة السفلى للستار بالصدفة، قبل أن يفكوها؛ ليكتشفوا ما في داخلها.

وبين المقطع شخصًا يقص خيوطا في الجزء السفلي من ستار الكعبة، وصوت أحد الأشخاص يقول إن بها عبارات سحر وشعوذة، مرجحا أن يكون مجهول وضعها في موسم العمرة بنية رغبته إيذاء شخص آخر، معتمدا على قدسية المكان وصعوبة الوصول إليها.

فيما لم يصدر أي بيان من الجهات الرسمية بخصوص ما ورد في الفيديو حتى الآن.