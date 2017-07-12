أنهى عريس أردني فرحة عروسه وذويه بالهروب خارج البلاد قبيل ساعات من إقامة حفل زفافه في أحد الفنادق في العاصمة عمان.

وقال شهود عيان بحسب صحيفة "إرم" أن العريس وقبل ساعات من الحفل أخذ حقيبة ملابسه بحجة تسليمها للفندق الذي سيقام به الحفل وسيقيم به مع العروس بضعة أيام، إلا أنه لم يعد للمنزل، مما دفع ذويه لمعرفة أسباب تأخره محاولين الاتصال به دون التمكن من الوصول إليه.

وأضاف الشهود "إنه ومع تزايد مخاوف أهل العريس من اختفاء ابنهم بادروا للبحث عنه في المستشفيات والمراكز الأمنية، ليقرر ذوو العروسين بعدها إلغاء الحفل بانتظار الكشف عن مصير "العريس المفقود".

وأرسل العريس لاحقاً رسالة لذويه عبر تطبيق "واتس آب" يطمئنهم على نفسه ويبلغهم عدم رغبته بالزواج وأنه سافر للخارج مقرراً عدم العودة.